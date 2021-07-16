تعرف علي الناجين العشرة من مذبحة الشرقية للدخان





وضمت القائمة بجانبه كل من، كريم خميس، ومحمد حسن، وبكر فتحي، ومحمد عماد الفيل، وعلاء عباس، والحسيني طه، وصابر أشرف، وابو سريع، وموكشا.



وكان فريق الشرقية للدخان قد صعدللدوري الممتاز للمرة الاولي في تاريخه بعد تصدره للمجموعة الاولي للممتاز ب والتي تضم أندية الصعيد

أعلن علاء نوح المدير الفني للشرقية للدخان الصاعد حديثا للدوري الممتاز، اسماء اللاعبين الباقين معاك الفريق في الموسم الجديد 2022/2021،وضمت القائمة، عشرة لاعبين ياتي علي رأسهم أحمد تمساح مهاجم الفريق.