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مكاسب برشلونة من وراء تجديد عقد ميسي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:08 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب ليونيل ميسي من تجديد عقده مع نادي برشلونة حتى 2026 ليغلق الباب أمام التكهنات بشأن رحيله عن النادي الكتالوني.


ميسي انتهى عقده مع برشلونة في يونيو الماضي، وحتى الآن لم يوقع رسميًا على عقود تجديده، رغم تأكيد التقارير على أنه توصل لاتفاق مع البلوجرانا "طالع التفاصيل".


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن استمرار ليونيل ميسي سيكون مفيد لبرشلونة من الناحية الاقتصادية، وهذا هو السبب في أن النادي سيوقع معه لمدة 5 سنوات.


وأوضحت الصحيفة أنه بجانب أن النادي سيستفاد من ليونيل في الملعب، هو أيضًا ضمان على مستوى الرعاية، وهذا هدف خوان لابورتا ومجلس إدارة برشلونة، لتحقيق المزيد من الدخل بمجرد الإعلان رسميًا عن استمرار بطل كوبا أمريكا مع الأرجنتين.


وأشارت التقارير إلى أن هناك رعاة ينتظرون توقيع ميسي الرسمي، لاستغلاله واستفادة برشلونة منه لإنعاش الخزائن التي تأثرت كثيرًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

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