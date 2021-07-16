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الكشف عن تفاصيل صفقة الزمالك المرتقبة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:10 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل صفقة نادي الزمالك الجديدة، التي  من شأنها تدعيم صفوفه الفريق خلال الميركاتو الصيفي.
وعبر تصريحات تلفزيونية، قال شوبير:" دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع مهند لاشين، لاعب خط وسط نادي طلائع الجيش، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي ".

وأضاف :"أبدى اللاعب رغبته في ارتداء قميص الزمالك، ولكنه طلب من ادارة القلعة البيضاء حسم المفاوضات مع طلائع الجيش، خاصة أنه مازال يتبقى على إنتهاء عقده موسمين".

وتابع :"حتى هذه اللحظة إدارة الزمالك، لم تدخل في أي مفاوضات مع الطلائع لحسم صفقة لاشين".
 مضيفًا :"مهند لاشين، سيكون صفقة رابحة للزمالك، حال إتمام التعاقد معه، فهو لاعب مميز للغاية ومكسب للفريق الأبيض".

وبدأت إدارة القلعة البيضاء في التحضير لفترة الانتقالات الصيفية مبكراً لتدعيم صفوف الفريق في كل المراكز التي يعاني منها الفريق من نقص عددي، وخاصة مركز خط الوسط لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي الذي رفض تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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