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أحمد كشري يتحدث عن الطريقة الأنسب للأهلي أمام كايزر تشيفز
الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:12 ص
أحمد عصام
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالمغرب.
وتحدث أحمد كشري المدير الفني للنادي الإنتاج الحربي أن طريقة اللعب الأنسب للنادي الأهلي أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، هي 4-2-3-1 وليس 4-3-3 .
وقال كشري فى تصريحات تليفزيونية؛" أتمنى ألا يعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على ثلاثي إرتكاز في وسط الملعب أمام كايزر تشيفز ، وأن يفرض شخصيته الهجومية منذ الدقائق الأولى لتسجيل هدف مبكر ، فلا داعي للحرص الزائد ، ولذلك أُفضل الإعتماد على الثنائي أليو ديانج و عمرو السولية في وسط ملعب المارد الأحمر .
وأضاف:" أكرم توفيق مكسب كبير للنادي الأهلي في مركز الظهير الأيمن ، وأثبت جدارته في مباراتي نصف النهائي أمام الترجي التونسي ، ولذلك أتمنى استمراره أساسياً أمام كايزر تشيفز .
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