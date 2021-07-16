خالد سليم يعود بأغنية جديدة بعنوان "عشمني"

أعلن الفنان خالد سليم، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عن طرحه لأغنية جديدة بعنوان "عشمني".



ونشر خالد سليم صورة جديدة له من البوستر الرسمي للأغنية وعلق قائلا :"جاهزين؟ قريبا ".



أغنية عشمني كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل.



أغنية "عشمني" تنتمي إلى الأعمال الدرامية، ويحاول تقديمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة.