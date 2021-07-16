تشكيل مُرعب.. تعرف على تشكيلة إسبانيا المتوقعة ضد مصر في أولمبياد طوكيو

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لملاقاة نظيره الإسباني، في الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة، في أولمبياد طوكيو، والمقرر إقامتها يوم الخميس 22 يوليو الحالي.





ويضم منتخب إسبانيا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، سواء مع أنديتهم في الليغا، أو الذين شاركوا منذ أيام مع منتخب إسبانيا الأول في بطولة يورو 2020.





ومن المتوقع ان يبدأ منتخب إسبانيا أمام مصر بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أوناي سيمون.





خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.





خط الوسط: داني سيبايوس، كارلوس سولير، بيدري.



