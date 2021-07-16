الزمالك يراجع عن ضم نجم الفريق السابق خلال الميركاتو الصيفي





















تراجع جهاز الكرة فى نادى الزمالك، عن فكرة التفاوض مع عمر جابر، جناح فريق بيراميدز، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأكدت مصادر خاصة أن مطالب عمر جابر المالية تعتبر كبيرة وسيكون من الصعب على جهاز الكرة فى الزمالك توفيرها بالوقت الحالى.





وأوضحت أنه جهاز الكرة بالقلعة البيضاء استقر على عدم الدخول فى مفاوضات مع اللاعب.



