Advertisements

الزمالك يراجع عن ضم نجم الفريق السابق خلال الميركاتو الصيفي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements





تراجع جهاز الكرة فى نادى الزمالك، عن فكرة التفاوض مع عمر جابر، جناح فريق بيراميدز، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأكدت مصادر خاصة أن مطالب عمر جابر المالية تعتبر كبيرة وسيكون من الصعب على جهاز الكرة فى الزمالك توفيرها بالوقت الحالى.

وأوضحت أنه جهاز الكرة بالقلعة البيضاء استقر على عدم الدخول فى مفاوضات مع اللاعب.

يذكر أن عمر جابر يعتبر من العناصر المهمة والأساسية فى صفوف فريق بيراميدز خلال الفترة الماضية

أخبار تهمك

رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

منذ أقل من ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 5 ساعات

منتج "مش أنا" يفجر مفاجآت.. ويؤكد: "تامر حسني حذف كل اللي طلبته حلا شيحة"

منذ أقل من ساعتين

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مكاسب برشلونة من وراء تجديد عقد ميسي

منذ 39 دقيقة

الزمالك يرفض التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تفاصيل صفقة الزمالك المرتقبة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 10 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:05 ص

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

01:51 ص

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

12:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس