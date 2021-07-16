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بعد تكريمها من السيسي.. مهندسة في المنيا: "أهم يوم في حياتي"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:06 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الذى عقد أمس على ملعب القاهرة الدولي أمس الخميس عددًا من الشخصيات ومن بينهم اثنين من أبناء محافظة المنيا من العاملين فى إدارة التحول الرقمي وهما ريمون صفوت شفيق موظف بديوان محافظة المنيا، عبير عبدالرحمن ماضي، مهندسة بمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، وكان لهما دورا بارزا فى إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم.

ومن جانبها اكدت المهندسة عبير عبد الرحمن ماضي، التي تعمل بنظم المعلومات الجغرافية بديوان عام محافظة المنيا، إنها لم تكن تعلم بتكريمها خلال مؤتمر حياة كريمة الذى عقده الرئيس السيسي على ملعب القاهرة ولكن فوجئت بتكريمها من الرئيس خلال المؤتمر، مشيرة إلى أن تكريمها من رئيس الجمهورية هو وسام شرف لها وأهم يوم في حياتها على الإطلاق.

وأضافت "عبير" أنها منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا والتي تستهدف 192 قرية في 5 مراكز بمحافظة المنيا هي: العدوة ومغاغة في شمال المحافظة، وأبوقرقاص وملوي وديرمواس في الجنوب وإنها ومنذ انطلاق المبادرة التي وانا اعمل بشكل يمتاز بالجدية والحماس لانه مبادرة حياة كريمة رسمت البهجة والفرحة على قلوب جميع المصريين خصوصا أبناء الريف المصري.

وعن عملها في حياة كريمة نوهت "عبير" أن عمها في مبادرة حياة كريمة وهو مهمة رفع إحداثيات المشروعات التي يتم تنفيذها في القرى المستهدفة في حياة كريمة كما أنني أتابع أول بأول نسبة تنفيذ مبادرة حياة كريمة في كافة القطاعات على مستوى مبادرة حياة كريمة.

كما وجهت الشكر إلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على الجهد الكبير الذي يقدمه من توفير كافة أوجه الدعم، فضلًا عن المتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة بشكل دوري ومستمر.

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حياة كريمة تكريم السيسي

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