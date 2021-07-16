Advertisements

ليفربول يخطط لضم نجم إنتر ميلان

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة La Repubblica الإيطالية بأن ليفربول يخطط للتعاقد مع الإيطالي نيكولو باريلا نجم خط وسط إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ليفربول يجهز عرضاً تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم النجم الإيطالي.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن باريلا البالغ من العمر 24 عاماً مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 10 ساعات

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يرفض التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 3 ساعات

مكاسب برشلونة من وراء تجديد عقد ميسي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الزمالك المرتقبة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:05 ص

رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

01:51 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس