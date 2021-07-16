ليفربول يخطط لضم نجم إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة La Repubblica الإيطالية بأن ليفربول يخطط للتعاقد مع الإيطالي نيكولو باريلا نجم خط وسط إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ليفربول يجهز عرضاً تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم النجم الإيطالي.





ولفتت الصحيفة الإيطالية أن باريلا البالغ من العمر 24 عاماً مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.



