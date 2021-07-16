Advertisements
نجم الأهلي يقترب من الرحيل
الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:02 ص
محمد سامي
Advertisements
أصبح اللاعب النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مقربة من الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بمبلغ لا يقل عن 5 ملايين دولار.
وحدد النادي الأهلي سعر أجايي المتوقع رحيله في الصيف الحالي، خاصةً في ظل عدم اقتناع تام به من قبل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ان موسيماني حدد 8 أسماء من لاعبي الفريق الأول، سيرحلون في نهاية الموسم الحالي.
وأوضح المصدر: ان موسيماني قام بإعداد ملف فني بهؤلاء اللاعبين تمهيدًا لتقديمه للجنة تخطيط الكرة برئاسة محسن صالح لمناقشته مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأختتم: ان بيتسو سيقدم القائمة النهائية للراحلين لمسؤولي الأهلي، بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا، حتى يتثني للقائمون على التسويق في النادي عرضهم للبيع.
Advertisements