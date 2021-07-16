نجم الأهلي يقترب من الرحيل









أصبح اللاعب النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مقربة من الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بمبلغ لا يقل عن 5 ملايين دولار.





وحدد النادي الأهلي سعر أجايي المتوقع رحيله في الصيف الحالي، خاصةً في ظل عدم اقتناع تام به من قبل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.





وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ان موسيماني حدد 8 أسماء من لاعبي الفريق الأول، سيرحلون في نهاية الموسم الحالي.





وأوضح المصدر: ان موسيماني قام بإعداد ملف فني بهؤلاء اللاعبين تمهيدًا لتقديمه للجنة تخطيط الكرة برئاسة محسن صالح لمناقشته مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.



