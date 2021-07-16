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بعد تكريمه من السيسي.. ريمون صفوت: مبادرة حياة كريمة مشروع القرن

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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حالة من السعادة والبهجة سيطرت على المهندس ريمون صفوت شفيق بعد تكريمة من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر حياة كريمة الذي عقد على ملعب القاهرة أمس تقدير لجهوده في إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات على مجهودهم في المبادرة.

وقال المهندس ريمون، "أنه فؤجى بالتكريم من قبل الرئيس السيسى حيث لم يعلم بذلك الأمر"، مشيرًا إلى أنه قبل يومين تلقى دعوة من أجل حضور مؤتمر حياة كريمة على إستاد القاهرة، موضحًا: "وقت وقوفي أمام الرئيس السيسى من أجل التكريم كان إحساسًا رائعًا للغاية لدرجة عدم قدرتي على وصف هذا الإحساس بالكلمات خصوصا أن التكريم جاء بناء علي مشروع القرن الذي لعب دور كبير فى تغير شكل الريف المصرى وأحدث نقلة كبيرة وغير مسبوقة".

وأضاف أنه التحق بالعمل فى ديوان عام محافظة المنيا فى عام 2008 فى فريق عمل مركز المعلومات مؤكدا أن مهمته في مبادرة حياة هو متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها فى مبادرة حياة كريمة بشكل ميداني من أجل ربطها على موقع إلكتروني خاص بالمبادرة لمتابعة المشروعات ونسب التنفيذ على أرض الواقع فى على مستوى محافظة المنيا فضلا عن تصميم ويب سايت لحياة كريمة لوضع صور المشروعات ونسب التنفيذ والتواصل مع المواطنين والتعامل مع الاستفسارات.

وتابع أن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا يبذل مجهود كبير في مبادرة حياة كريم عن طريق تقديم كافة أشكال الدعم والمتابعة الدورية والمستمرة والنزول على أرض الواقع والتغلب على أي عقبات، ووضع خطط العمل، ونسب تنفيذ المبادرة.

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مبادرة حياة كريمة مؤتمر حياة كريمة حياة كريمة

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