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ريال مدريد يرد على تسريبات فلورنتينو بيريز

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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قام ريال مدريد الإسباني عبر بالرد على خوسيه أنطونيو أبيلان الصحفي الذي قام بتسريب مقاطع صوتية لرئيس النادي فلورنتينو بيريز  واتهمه بمحاولة ابتزاز الميرينجي في عام 2011.

وانتشرت في الأيام القليلة تسريبات على لسان فلورنتينو بيريز تعود لعام 2006 و2012 يهاجم من خلالها رموز النادي على رأسهم كاسياس وراؤول وكريستيانو وجوزيه مورينيو وديل بوسكي.

وقال ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" كشفت إذاعة أوندا سيرو عن لقاء أبيلان في عام 2011 مع إدواردو فرنانديز دي بلاس نائب رئيس ريال مدريد في مطعم كومبارو".

واختتم الملكي بيانه قائلا:" انذاك، أبيلان ابتز إدواردو فرنانديز دي بلاس عن طريق طلب مبلغ 10 ملايين يورو من أجل إخفاء المقاطع الصوتية التي تم تسجيلها بطريقة غير قانونية والتي تم التلاعب بها".

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