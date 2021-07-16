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تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب عشاق وجماهير القلعة الحمراء، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره كايزر تشيفز، غدًا السبت الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021


تردد قناة beIN SPORTS HD 4:

القمر: نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر: سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القمر: يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

الكاميرون: تردد قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 أفقي.

بنين: تردد قناة ORTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

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