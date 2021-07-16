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تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز حتي الآن

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات الجولة المقبلة من البطولة.


ويجلس نادي الزمالك على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 61 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.


وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الزمالك 61 نقطة

2- الأهلي 51 نقطة

3- المصري البورسعيدي 43 نقطة

4- الاتحاد السكندري 41 نقطة

5- سموحة 40 نقطة

6- إنبي 38 نقطة

7- طلائع الجيش 37 نقطة

8- مصر للمقاصة 37 نقطة

9- بيراميدز 37 نقطة

10- الجونة 36 نقطة

11- الإسماعيلي 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون العرب 29 نقطة

15- البنك الأهلي 25 نقطة

16- أسوان 25 نقطة

17- وادي دجلة 23 نقطة

18- الإنتاج الحربي 19 نقطة

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