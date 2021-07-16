Advertisements

خطة ريال مدريد لتعويض رحيل فاران

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يبذل محاولاته للوصول إلى حل في أسرع وقت ممكن لحسم موقف نجمه الفرنسي رافائيل فاران في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد فاران مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل وفي حالة فشل الملكي في بيعه فسيرحل النجم الفرنسي مجانا لأي فريق خصوصا أن التجديد له أصبح شبه مستبعد في الوقت الحالي.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن فاران يعتبر ضمن أولوياته مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي قدم عرضا تبلغ قيمته 50 مليون يورو لكن ريال مدريد طلب 70 مليون يورو.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الرياضية لريال مدريد بدأت في وضع خيارات لتعويض رحيل فاران وتُعد الخيارات الحالية هم كوندي وباو توريس بالإضافة إلى لابورت وكوليبالي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك خيارا سيكون غير مكلف وهو خيسوس فاييخو نجم الملكي الذي لعب في المواسم الماضية على سبيل الإعارة في العديد من الأندية.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فاييخو سيكون الخيار الأقرب نظرًا لسياسة التقشف التي يتبعها ريال مدريد في ظل هذه الظروف المالية الصعبة، حيث سيكون الاستثمار فقط في صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

أخبار تهمك

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

مكاسب برشلونة من وراء تجديد عقد ميسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 11 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رد ناري من "محمد رمضان" على الفيشاوي بعد سخريته منه

منذ ساعة و 18 دقيقة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 11 ساعة

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 50 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:05 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

رد ناري من "محمد رمضان" على الفيشاوي بعد سخريته منه

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس