خطة ريال مدريد لتعويض رحيل فاران





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يبذل محاولاته للوصول إلى حل في أسرع وقت ممكن لحسم موقف نجمه الفرنسي رافائيل فاران في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد فاران مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل وفي حالة فشل الملكي في بيعه فسيرحل النجم الفرنسي مجانا لأي فريق خصوصا أن التجديد له أصبح شبه مستبعد في الوقت الحالي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن فاران يعتبر ضمن أولوياته مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي قدم عرضا تبلغ قيمته 50 مليون يورو لكن ريال مدريد طلب 70 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الرياضية لريال مدريد بدأت في وضع خيارات لتعويض رحيل فاران وتُعد الخيارات الحالية هم كوندي وباو توريس بالإضافة إلى لابورت وكوليبالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك خيارا سيكون غير مكلف وهو خيسوس فاييخو نجم الملكي الذي لعب في المواسم الماضية على سبيل الإعارة في العديد من الأندية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فاييخو سيكون الخيار الأقرب نظرًا لسياسة التقشف التي يتبعها ريال مدريد في ظل هذه الظروف المالية الصعبة، حيث سيكون الاستثمار فقط في صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



