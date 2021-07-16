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بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تعجبت الإعلامية بسمة وهبة من رد معز مسعود علي حلا شيحة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة،عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بوست وعلقت قائلة :"أنا عاوزة أفهم هو حلا ومعز مالهمش بيت يتكلموا فيه فبيردوا على بعض، وبيواسوا بعض على مواقع التواصل!!".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة قد هاجمت الفنان تامر حسني واتهمته انه لم يحترم رغبتها ولم يحذف المشاهد، وقالت إنها تبرأت من الفيلم وأنها تابت، ونصحت الفنانين بأن يعودوا إلى الطريق الصحيح ووصفت الفن بالفتنة.

وقام الداعية معز مسعود بمساندة زوجته حلا شيحة ووجه لها رسالة عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق قائلا :"إلى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك اتغيرت زي ما أنتِ قولتي في البوست بكل إحترام".

وتابع :"قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصًا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف:"ولو كنا نعرف إن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. ومتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام".

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