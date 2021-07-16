"بيطري البحر الأحمر": فتح المجازر بالمجان في عيد الأضحى

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور فتحي سلمى صهبي مدير عام الطب البيطري، فتح المجازر الحكومية بالمجان بجميع مدن المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف أطباء المديرية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.





وناشدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، المواطنين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية، وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات، تنفيذا لقرار محافظ البحر الأحمر.





قال أكد الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، إلى تشكيل لجان للتفتيش ومتابعة شوادر بيع الأضاحي وذلك للتأكد من خلو الحيوانات من أى أمراض، لافتًا أن اللجان تشمل فرق تحصين لمتابعة جميع المواشي والخراف، للتأكد من سلامة جميع الأضاحي.





وأضاف "سلمى" في تصريحات خاصة لـ"لفجر"، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الطب البيطرى بالبحر الاحمر، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكل مدن المحافظة من خلال إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بمدن البحر الأحمر، كما شددت الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم للتفتيش علي جودة اللحوم والتأكد من الذبح بالمجازر مع وجود الأختام.



