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فوزي البنزرتي يكشف هوية الفريق الأفضل لحصد دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم.

وأكد التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي المغربي والمتوج بلقب الدوري هذا الموسم ، أن الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء .

وأضاف البنزرتي في تصريحات تليفزيونية:" فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ليس صيداً سهلاً ، وفريق منظم دفاعياً و هجومياً ، لكن الأهلي الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال ، نظراً لفارق الخبرات بين الفريقين ، لذلك أرى أن المارد الأحمر هو المرشح الاقوى لحسم اللقب الإفريقي العاشر .

وأضاف:" فرجاني ساسي لاعب متميز ، والزمالك سيتأثر كثيراً برحيله ، كما لن يستطيع تعويضه خلال موسم الإنتقالات المقبل .

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