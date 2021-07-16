مواقف لاتُنسى.. نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق













يرفض الدنماركي مارتن برايثوايت، مهاجم برشلونة، مغادرة الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم أن النادي أدرجه في قائمة الراحلين بسبب الحاجة لجني الأموال، وفقا لتقرير صحفي.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن سعر برايثوايت ارتفع بعد مشاركته في اليورو مع الدنمارك، وبلوغ الدور نصف النهائي، حيث لعب كل المباريات الست لمنتخب بلاده وسجل هدفًا.





ويرتبط برايثوايت بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، وقد حاز اهتمام وست هام الإنجليزي، دون تقديم أي عرض رسمي.





وأفادت الصحيفة بأن الظروف قد تسمح باستمرار برايثوايت.





فرغم تعاقد النادي مع سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي لتدعيم الهجوم، إلا أن عدم لحاق أنسو فاتي وعثمان ديمبلي ببداية الموسم، بسبب الإصابة، وأيضًا اقتراب رحيل أنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو، وبعد إعارة ترينكاو، قد تكون فرصة الدنماركي جيدة للبقاء.



