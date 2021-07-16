Advertisements

مواقف لاتُنسى.. نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:35 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements



يرفض الدنماركي مارتن برايثوايت، مهاجم برشلونة، مغادرة الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم أن النادي أدرجه في قائمة الراحلين بسبب الحاجة لجني الأموال، وفقا لتقرير صحفي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن سعر برايثوايت ارتفع بعد مشاركته في اليورو مع الدنمارك، وبلوغ الدور نصف النهائي، حيث لعب كل المباريات الست لمنتخب بلاده وسجل هدفًا.

ويرتبط برايثوايت بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، وقد حاز اهتمام وست هام الإنجليزي، دون تقديم أي عرض رسمي.

وأفادت الصحيفة بأن الظروف قد تسمح باستمرار برايثوايت.

فرغم تعاقد النادي مع سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي لتدعيم الهجوم، إلا أن عدم لحاق أنسو فاتي وعثمان ديمبلي ببداية الموسم، بسبب الإصابة، وأيضًا اقتراب رحيل أنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو، وبعد إعارة ترينكاو، قد تكون فرصة الدنماركي جيدة للبقاء.

وأكدت "موندو ديبورتيفو"، أنه إذا فشل البارسا في إيجاد عرض مناسب لبرايثوايت، فلن يكون المدرب رونالد كومان أو الإدارة الرياضية في مشكلة كبيرة، لأن اللاعب يعرف دوره في الفريق جيدًا.

أخبار تهمك

الزمالك يرفض التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 13 ساعة

فوزي البنزرتي يكشف هوية الفريق الأفضل لحصد دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 7 ساعات

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ ساعة الا ربع

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 12 ساعة

رد ناري من مخرجة "مش أنا" على معز مسعود وحلا شيحة بعد تبرؤها من مشاهدها مع تامر حسني

منذ حوالي 4 ساعات

تنبيه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من "محمد رمضان" على الفيشاوي بعد سخريته منه

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:05 ص

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس