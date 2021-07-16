بطلب من كارتيرون.. الزمالك يدخل في مفاوضات مع سموحة لضم

مهاجمه





يسعى نادي الزمالك، للحصول على خدمات حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، والمعار إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وتحركت إدارة نادي الزمالك، للتعاقد مع اللاعب، حيث تواصلت مع فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من أجل عقد جلسة فى الساعات المقبلة للحديث بشأن الصفقة والمطالب المالية.



