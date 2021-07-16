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بطلب من كارتيرون.. الزمالك يدخل في مفاوضات مع سموحة لضم
الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:04 ص
أمل الحلفاوي
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مهاجمه
يسعى نادي الزمالك، للحصول على خدمات حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، والمعار إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتحركت إدارة نادي الزمالك، للتعاقد مع اللاعب، حيث تواصلت مع فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من أجل عقد جلسة فى الساعات المقبلة للحديث بشأن الصفقة والمطالب المالية.
ويضع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، حسام حسن، أولوية لدعم الخط الأمامي للفريق خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل صعوبة الحصول على خدمات الكونغولي بن مالانجو، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، الذي ووضع شروط تعجيزية وطلب 3 ملايين دولار لبيعه.
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