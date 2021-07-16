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آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.


ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يسعى لخطف مبابي من العاصمة الفرنسية، والأسابيع المتوترة تلوح في الأفق".


وأضافت:"يعرف باريس سان جيرمان، أنه من الصعب إقناع مبابي بالتجديد، ولذلك كانت الإدارة تسعى لضم ميسي أو رونالدو، ولكن البرغوث على وشك التجديد لبرشلونة".


وتابعت:"لذا إذا لم يتعاقد النادي مع كريستيانو، فإن الخطة ستكون منح مبابي عقدًا لا يقترب منه أي لاعب آخر في كرة القدم الأوروبية".


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن علاقة مبابي مع مدربه بوكيتينو جيدة، لكنه اتخذ قراره بالرحيل لخوض تحد جديد ليكون هو نجم المشروع، ويعرف أن استمراره في سان جيرمان يعني أنه سيكون الرجل الثاني خلف نيمار.


وأتمت: "لا يمكن لباريس سان جيرمان أن يعد مبابي بأي شيء مختلف لكنه يقدر على تقديم قدر كبير من المال له وانتظار مدى نجاح تلك الخطة".

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