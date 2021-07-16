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آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي
الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:06 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يسعى لخطف مبابي من العاصمة الفرنسية، والأسابيع المتوترة تلوح في الأفق".
وأضافت:"يعرف باريس سان جيرمان، أنه من الصعب إقناع مبابي بالتجديد، ولذلك كانت الإدارة تسعى لضم ميسي أو رونالدو، ولكن البرغوث على وشك التجديد لبرشلونة".
وتابعت:"لذا إذا لم يتعاقد النادي مع كريستيانو، فإن الخطة ستكون منح مبابي عقدًا لا يقترب منه أي لاعب آخر في كرة القدم الأوروبية".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن علاقة مبابي مع مدربه بوكيتينو جيدة، لكنه اتخذ قراره بالرحيل لخوض تحد جديد ليكون هو نجم المشروع، ويعرف أن استمراره في سان جيرمان يعني أنه سيكون الرجل الثاني خلف نيمار.
وأتمت: "لا يمكن لباريس سان جيرمان أن يعد مبابي بأي شيء مختلف لكنه يقدر على تقديم قدر كبير من المال له وانتظار مدى نجاح تلك الخطة".
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