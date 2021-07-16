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هجوم لاذع من رضا عبد العال ضد موسيماني وكارتيرون
الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:35 ص
أحمد عصام
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أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن الثنائي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، و باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ، '' ليسوا مدربين '' وليس لديهم أي قدرات فنية ، و ’’ بيضحكوا علينا ’’ .
وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو": "موسيماني وكارتيرون بيضحكوا على مجالس الإدارات، و ’’بيمصوا دمهم ’’
كما أن موسيماني لم يظهر بصماته مع النادي الأهلي حتى الآن، والفريق يحقق الإنتصارات والبطولات بأي مدير فني، فهي منظومة تدار باحترافية مهما اختلفت الأشخاص".
وتابع عبد العال : "كارتيرون مدرب متواضع فنياً ولم يحقق أي شيء خلال ولايته الأولى مع الزمالك، بل خسر الدوري العام بفارق عدد كبير من النقاط لصالح النادي الأهلي، كما أن عودته مرة أخرى غير مفهومة، وهو سبب فقدان القلعة البيضاء لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بسبب الهروب المفاجئ".
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