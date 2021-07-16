هجوم لاذع من رضا عبد العال ضد موسيماني وكارتيرون









أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن الثنائي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، و باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ، '' ليسوا مدربين '' وليس لديهم أي قدرات فنية ، و ’’ بيضحكوا علينا ’’ .





وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو": "موسيماني وكارتيرون بيضحكوا على مجالس الإدارات، و ’’بيمصوا دمهم ’’

كما أن موسيماني لم يظهر بصماته مع النادي الأهلي حتى الآن، والفريق يحقق الإنتصارات والبطولات بأي مدير فني، فهي منظومة تدار باحترافية مهما اختلفت الأشخاص".



