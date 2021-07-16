Advertisements
رضا عبد العال : إختيارات شوقي غريب '' ظالمة ''
الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:36 ص
أحمد عصام
Advertisements
وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، العديد من الإنتقادات إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب بسبب إختيارات المدرب للقائمة المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو .
وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "إختيارات شوقي غريب غير منطقية بالمرة، وتدل على التفكير في خوض المباريات بطريقة دفاعية ، فلا داعي لإنضمام ثنائي فوق السن في مركز قلب الدفاع ، بالإضافة إلى الحارس محمد الشناوي ، فكنت أفضل إنضمام عناصر هجومية لتعويض غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتسراي التركي، مثل محمد شريف.
وأختتم عبد العال: "هناك العديد من العناصر المميزة كانت تستحق التواجد بقائمة المنتخب الأوليمبي مثل محمد صادق لاعب الإسماعيلي و فوزي الحناوي لاعب الإتحاد السكندري و غيرهم".
Advertisements