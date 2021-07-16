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رضا عبد العال : إختيارات شوقي غريب '' ظالمة ''

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:36 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، العديد من الإنتقادات إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب بسبب إختيارات المدرب للقائمة المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "إختيارات شوقي غريب غير منطقية بالمرة، وتدل على التفكير في خوض المباريات بطريقة دفاعية ، فلا داعي لإنضمام ثنائي فوق السن في مركز قلب الدفاع ، بالإضافة إلى الحارس محمد الشناوي ، فكنت أفضل إنضمام عناصر هجومية لتعويض غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتسراي التركي، مثل محمد شريف.

وأختتم عبد العال: "هناك العديد من العناصر المميزة كانت تستحق التواجد بقائمة المنتخب الأوليمبي مثل محمد صادق لاعب الإسماعيلي و فوزي الحناوي لاعب الإتحاد السكندري و غيرهم".

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