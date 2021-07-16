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مفاجأة.. برشلونة يفكر في الاستغناء عن نجم الفريق

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يتفاوض برشلونة خلال الساعات الأخيرة، للاستغناء عن الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق، لصالح فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت" الإسبانية، فإن برشلونه لا ينوى صرف أي مبالغ مالية في الصفقة، وتكرار سيناريو لويس سواريز الصيف الماضي.

وساهم برشلونة بدفع جزء من راتب سواريز خلال الموسم الاول له مع أتلتيكو مدريد، وهو ما يخطط  النادي الكتالوني لتفاديه مع جريزمان.

وأضافت الصحيفة: " في حال خرج جريزمان إلى صفوف أتلتيكو مدريد، فإنه سيتخلى عن راتبه مع برشلونة، وسيتفاوض بمفرده مع أتلتيكو مدريد على راتبه الجديد".

وأشارت، ساؤول ليس اللاعب الذي يتمناه برشلونة لجلبة خلال الصيف، لكنه البديل الوحيد للتخلص من جريزمان الذي لن يقبل أي خيار آخر للرحيل.

وأفادت الصحيفة، أن برشلونة لا يريد خسارة أي أموال في الصفقة، لذلك بالإضافة إلى تبادل ساؤول بجريزمان، سيطلب البلوجرانا الحصول على 20 مليون يورو إضافية.

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