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نجم بايرن ميونخ على أبواب الدوري الإنجليزي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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دخل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألمانى دائره اهتمام مانشستر سيتي،بعد الإخفاق في إقناع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بالانضمام إلى صفوف الفريق.

وأفادت تقارير صحفية بأن سبيرز رفض عرض مانشستر سيتي، والذي بلغت قيمته 100 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات كين.

ووفقاًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،
فإن مسؤولي السيتي يراقبون تطورات موقف أفضل لاعب في العالم من التجديد مع النادي البافاري، في ظل تبقي عامين على انتهاء عقده الحالي، الذي يحصل بموجبه على أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
 وتشير الصحيفة إلى أن تحرك السيتي لأجل إنهاء صفقة ليفاندوفسكي، جائت بناءاً على رغبات بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، إذ سبق وأن درب اللاعب حينما كان مدربا للبايرن.

وتواجد الاثنين معاً في بايرن منذ عام 2014 إلى 2016 نجحا خلالهما في التتويج بلقب البوندسليجا مرتين، بالإضافة إلى كأس ألمانيا، قبل أن يغادر جوارديولا صفوف الفريق الألماني متجها إلى السيتي الإنجليزي.

ويعد ليفاندوفسكي أحد المرشحين بقوة لنيل الكرة الذهبية، لهذا العام، بعدما أنهى الموسم الماضي في في صدارة هدافي البوندسليجا بـ41 هدفًا، وهو ما مكنه من الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي لأول مرة في مسيرته.

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