آخر تطورات مفاوضات تشيلسي مع هالاند









قام نادي بروسيا دورتموند الألماني برفض أول عرض من تشيلسي، بشأن ضم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن عرض تشيلسي تضمن أحد الثنائي تامي أبراهام أو كالوم هودسون أودوي، كجزء من الصفقة، إلا أن النادي الألماني تمسك بمهاجمه بشدة.





ويريد النادي اللندني الحائز على دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تدعيم خط الهجوم بعد حالة التقشف الذي عاني منها في طريق تتويجه بالشامبيونزليج.



