الكشف عن آخر تطورات تسريبات فلورنتينو بيريز





أثارت تسريبات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، جدل كبير فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم، في وقت سابق في بداية الألفية الثالثة.





واوضحت التسريبات ان بيريز كان يريد التعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون خلفًا للإسباني إيكر كاسياس، بالإضافة إلى جلب مواطنه زامبروتا ورحيل البرازيلي روبرتو كارلوس.





وقامت "إل كونفيدنسيال" الإسبانية بنشر تسريبات صوتية لرئيس النادي المدريدي، تعود إلى أعوام سابقة هاجم فيها لاعبون ومدربون وإداريون سابقون في النادي.





وفي التسريبات قال بيريز كنت أريد بيع روبيرتو كارلوس لنادي تشيلسي مقابل كارفاليو ومن ثم أوقع مع زامبورتا بمبلغ 2 مليون يورو، وأردت التعاقد مع بوفون لأني لا أرى كاسياس حارسًا مناسبًا لريال مدريد.





وبجانب كاسياس قام بيريز بمهاجمه راؤول غونزاليس مهاجم الملكي السابق، حيث قال: راؤول مصدوم من النساء فقد تركته صديقته الأولى، بعد أن قضى معها وقتًا طويلًا، ولكن إذا كانت لديك مشاكل في المنزل فعليك أن تطلقها أو تنفصل عنها، أما كاسياس فهو قصير، ولا يستطيع أن يرى وسبق أن أخبرت جينيس بأن يختبر نظره لأنه لا يستطيع رؤية التسديدات أو الركلات الركنية.



