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تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتي الآن

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يجلس أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 هدف، لكنه أصبح مُهددًا بخسارة المركز الأول.

وانفرد محمد شريف مهاجم الأهلي بالمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 14 هدف بتسجيل هدفين أمام مصر المقاصة، وقلص الفارق مع الريان إلى هدف واحد، حيث يُضيق الخناق على مُنافسه الأبرز.


وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا

2- محمد شريف لاعب الأهلي 14 هدفًا

3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدفًا

4- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدفًا

5- عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري 11 هدفًا

6- رامي صبري لاعب إنبي 10 أهداف

7- مصطفى فتحي لاعب سموحة 10 أهداف

8- عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 10 أهداف

9- يوسف أوباما لاعب الزمالك 9 أهداف

10- أحمد علي لاعب البنك الأهلي 9 أهداف

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