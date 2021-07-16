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موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا
الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:57 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل فى نهائي مسابقة دوري ابطال افريقيا بمدينة الرابط فى المغرب.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري ابطال افريقيا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وكان الأهلي قد صعد الي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة الترجي الرياضي التونسي بينما أقصي نادي كايزر تشيفز نظيره الوداد المغربي.
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