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موسيماني يستقر على ثلاثي وسط الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي أبطال إفريقيا
الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:28 ص
أشرف عبدالناصر
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم الخميس لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقر لها بعد غد السبت بالمغرب.
واستقر موسيماني على الدفع بالثلاثي عمرو السولية وديانج وأفشة في وسط الملعب، ووضع حمدي فتحي على دكة البدلاء.
وجاءت قائمة الأهلي للمباراة على النحو التالي:
محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
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