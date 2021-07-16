موسيماني يستقر على ثلاثي وسط الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي أبطال إفريقيا









واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم الخميس لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقر لها بعد غد السبت بالمغرب.





واستقر موسيماني على الدفع بالثلاثي عمرو السولية وديانج وأفشة في وسط الملعب، ووضع حمدي فتحي على دكة البدلاء.





وجاءت قائمة الأهلي للمباراة على النحو التالي:



