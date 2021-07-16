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الرجاء يرد على أنباء رحيل نجميه إلى الأهلي أو الزمالك
الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:30 ص
غدير أحمد
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أوضح رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء المغربي، عن موقف ناديه من بيع الجناح سفيان رحيمي والمهاجم الكونغولي بن مالانجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، مرشحين للانضمام إلى الأهلي والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال رشيد الأندلسي، في تصريحات تليفزيونية:"لم يتم ملف المفاوضات بشأن العروض المقدمة لبن مالانجو وسفيان رحيمي، في الفترة الجارية، لأن الموسم لم ينته حتى الآن، ونحن نحتاج لتركيز جميع اللاعبين في الوقت الحالي من أجل الفوز بمزيد من البطولات".
وتابع:"رحيمي وبن مالانجو مستمران مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، لاسيما أنه سيتم النظر في جميع العروض المقدمة للاعبين في نهاية الموسم".
والجدير بالذكر أن اسم سفيان رحيمي، مرتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي، في حين ارتبط اسم بن مالانجو، بالانتقال إلى صفوف الزمالك.
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