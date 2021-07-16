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الرجاء يرد على أنباء رحيل نجميه إلى الأهلي أو الزمالك

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:30 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
غدير أحمد
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أوضح رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء المغربي، عن موقف ناديه من بيع الجناح سفيان رحيمي والمهاجم الكونغولي بن مالانجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، مرشحين للانضمام إلى الأهلي والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال رشيد الأندلسي، في تصريحات تليفزيونية:"لم يتم ملف المفاوضات بشأن العروض المقدمة لبن مالانجو وسفيان رحيمي، في الفترة الجارية، لأن الموسم لم ينته حتى الآن، ونحن نحتاج لتركيز جميع اللاعبين في الوقت الحالي من أجل الفوز بمزيد من البطولات".

وتابع:"رحيمي وبن مالانجو مستمران مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، لاسيما أنه سيتم النظر في جميع العروض المقدمة للاعبين في نهاية الموسم".

والجدير بالذكر أن اسم سفيان رحيمي، مرتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي، في حين ارتبط اسم بن مالانجو، بالانتقال إلى صفوف الزمالك.

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