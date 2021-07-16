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موعد مباريات منتخب مصر في أوليمبياد طوكيو

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:00 ص
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
محمد سامي
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يبدأ منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، منافسات دورة الألعاب الأوليمبية 2020 والتي ستنطلق بالعاصمة اليابانية طوكيو، خلال الأسبوع المقبل.

وتبدأ مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو، على النحو التالي:

مصر ضد إسبانيا، يوم الخميس 22 يوليو، في التاسعة والنصف صباحًا.
مصر ضد الأرجنتين، يوم الأحد 25 يوليو، في التاسعة والنصف صباحًا.
مصر ضد أستراليا، يوم الأربعاء 28 يوليو، في الحادية عشر صباحًا.

وتضم قائمة منتخب مصر الأوليمبي الذي اختارها المدرب شوقي غريب، بخلاف تواجد الثلاثي الكبار "محمد الشناوي، أحمد حجازي، محمود الونش" كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمود جاد.
خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبدالسلام، أحمد رمضان بيكهام، أحمد أبوالفتوح، كريم فؤاد، كريم العراقي.
خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، إمام عاشور، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، عبدالرحمن مجدي.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي.

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مباريات منتخب مص في أولمبياد طوكيو طوكيو شوقي غريب

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