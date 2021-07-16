وست هام يونايتد يحصن نجمه من العروض المغرية

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن وستهام يونايتد الإنجليزي يدرس التقدم بعرض جديد لنجم خط وسط الفريق الإنجليزي ديكلان رايس من أجل تحصينه وذلك عقب اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه على رأسهم كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.





وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية أن وستهام يونايتد يرغب في الاستفادة من أموال رحيل فيلبي أندرسون الذي أصبح قريبًا من العودة إلى فريقه السابق لاتسيو الإيطالي، حيث سيتسغل مسئولو وستهام يونايتد الأموال التي وفروها من رحيل أندرسون من أجل ضمان استمرار رايس.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رايس البالغ من العمر 22 عامًا قدم مستويات لافتة للنظر مع منتخب إنجلترا في بطولة اليورو.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ديكلان رايس رفض حتى الآن عرضين من وستهام يونايتد من أجل تجديد عقده إلا أن توفير وستهام يونايتد ما يقارب من 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من أجر أندرسون بعد بيعه سيساعد الفريق على تقديم عرض كبير لاستمرار النجم الإنجليزي .





وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه متبقى في عقد رايس 3 سنوات مع وجود بند يتيح للفريق تجديده لموسم رابع وسبق وأن صرح ديفيد مويس المدير الفني لوستهام يونايتد أن قيمة رايس لن تقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.



