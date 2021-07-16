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"إنجاز تاريخي".. وزيرة الثقافة تهنئ صناع "ريش" بعد فوزه بالجائزة الكبرى بمهرجان كان

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:44 ص
بوابة الفجر
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هنأت  وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم،ـ فريق عمل فيلم ريش من إخراج عمر الزهيري لحصوله على الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وقالت الوزيرة إن ما حققه الفيلم يعد إنجازاً تاريخيا باعتباره أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة فى المشاركة الأولى بهذه المسابقة مشيرة إلى المستوى الفني المميز للفيلم.

وأضافت وزيرة الثقافة أن الجائزة تعد خطوة جديدة على طريق استعادة الريادة المصرية فى مجال السينما .

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