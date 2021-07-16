محمد موسى عن احتفالات المصريين بمبادرة "حياة كريمة": مصر اليوم في عيد

أشاد الإعلامي محمد موسى، بحفل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري باستاد القاهرة، وسط حشد كبير من المواطنين موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع رجال الأعمال المشاركين في المبادرة القومية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مبادرة "حياة كريمة"، تستهدف تحديث كافة جوانب الحياة لعدد ٤٥٨٤ قرية في جميع المحافظات، تضم ٥٨٪ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي ٧٠٠ مليار جنيه.

وتابع الإعلامي محمد موسى، الدولة تسعى للقضاء على الفقر بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة.