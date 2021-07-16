Advertisements

محمد موسى عن احتفالات المصريين بمبادرة "حياة كريمة": مصر اليوم في عيد

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أشاد الإعلامي محمد موسى، بحفل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري باستاد القاهرة، وسط حشد كبير من المواطنين موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع رجال الأعمال المشاركين في المبادرة القومية.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مبادرة "حياة كريمة"، تستهدف تحديث كافة جوانب الحياة لعدد ٤٥٨٤ قرية في جميع المحافظات، تضم ٥٨٪ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي ٧٠٠ مليار جنيه.
وتابع الإعلامي محمد موسى، الدولة تسعى للقضاء على الفقر بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة.

أخبار تهمك

الكشف عن آخر تطورات تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ ساعة و نصف

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 11 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 9 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يفكر في الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 10 ساعة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 ص

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس