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محمد موسى: تطوير الريف المصري أضخم مشروع تنموي في العالم

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن تطوير الريف المصري يعد أضخم مشروع تنموي متكامل على مستوى العالم وليس في تاريخ مصر الحديثة فقط، وأشادت بذلك الأمم المتحدة والعديد من الجهات والمنظمات الدولية.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مبادرة حياة كريمة تستهدف التركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى.
وأشاد الإعلامي محمد موسى، بحفل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري باستاد القاهرة، وسط حشد كبير من المواطنين موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع رجال الأعمال المشاركين في المبادرة القومية.

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