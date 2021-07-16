عبدالله المغازي: "حياة كريمة" هي مشروع القرن وتليق بمصر وشعبها.. فيديو

قال الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو مجلس النواب السابق، إن مبادرة حياة كريمة هي مشروع القرن، وتشمل أكثر من 4500 قرية، وآلاف التوابع حولها بما يصل إلى 40 ألف تابع.



وأضاف عبدالله المغازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، إن كل القرى التي كانت تعاني من النقص والإهمال ونقص المدارس والوحدات الصحية، لدرجة أن بعض الأهالي كانوا يتوجهون للقاهرة من أجل الحصول على العلاج في الماضي، كما أن الأطفال كانوا يسيرون لمسافات طويلة تصل لـ10 كيلومترات للوصول إلى مدارسهم.



وتابع المغازي، "الآن نتحدث عن قرية كاملة المرافق والبنية التحتية الأساسية، كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي"، موضحا أن احتفالية اليوم بمبادرة حياة كريمة هي "عيد"، وهي احتفالية تليق بمصر وشعبها، لأن هذه هي الحياة التي يستحقها الشعب، وتحدث عنها الرئيس السيسي في 2014.