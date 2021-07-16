Advertisements

عبدالله المغازي: "حياة كريمة" هي مشروع القرن وتليق بمصر وشعبها.. فيديو

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو مجلس النواب السابق، إن مبادرة حياة كريمة هي مشروع القرن، وتشمل أكثر من 4500 قرية، وآلاف التوابع حولها بما يصل إلى 40 ألف تابع.

وأضاف عبدالله المغازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، إن كل القرى التي كانت تعاني من النقص والإهمال ونقص المدارس والوحدات الصحية، لدرجة أن بعض الأهالي كانوا يتوجهون للقاهرة من أجل الحصول على العلاج في الماضي، كما أن الأطفال كانوا يسيرون لمسافات طويلة تصل لـ10 كيلومترات للوصول إلى مدارسهم.

وتابع المغازي، "الآن نتحدث عن قرية كاملة المرافق والبنية التحتية الأساسية، كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي"، موضحا أن احتفالية اليوم بمبادرة حياة كريمة هي "عيد"، وهي احتفالية تليق بمصر وشعبها، لأن هذه هي الحياة التي يستحقها الشعب، وتحدث عنها الرئيس السيسي في 2014.

أخبار تهمك

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الكشف عن آخر تطورات تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ ساعة و نصف

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 10 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 11 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يفكر في الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 ص

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس