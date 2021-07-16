Advertisements

برلماني سابق: القرى الأكثر فقرا في وجدان الرئيس السيسي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أشاد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق، بحفل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري باستاد القاهرة، وسط حشد كبير من المواطنين موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع رجال الأعمال المشاركين في المبادرة القومية.

وأضاف محمد إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القيادة السيسي تولى بناء الإنسان المصري أهمية قصوى، لافتا أن الدولة تسير في ملف التنمية بشكل جيدا وسريع من خلال شبكات الطرق وبناء المستشفيات واستصلاح الأراضي الزراعية والاستزراع السمكي والتنمية الصناعية.

وتابع محمد إسماعيل، صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء يقوم بدور كبير في تطوير الأحياء والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن أهالي القرى الأكثر فقرا في وجدان الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسعى دائما للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لهم.

أخبار تهمك

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يفكر في الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 16 ساعة

بسمة وهبة عن رسالة معز مسعود لحلا شيحة: "هما مالهمش بيت يتكلموا فيه!"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يرفض التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن آخر تطورات تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سلبية مسحة رباعي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي: مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية لحماية مقدراتها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 ص

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

10:15 م

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

12:01 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس