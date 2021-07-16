برلماني سابق: القرى الأكثر فقرا في وجدان الرئيس السيسي

أشاد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق، بحفل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري باستاد القاهرة، وسط حشد كبير من المواطنين موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع رجال الأعمال المشاركين في المبادرة القومية.



وأضاف محمد إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القيادة السيسي تولى بناء الإنسان المصري أهمية قصوى، لافتا أن الدولة تسير في ملف التنمية بشكل جيدا وسريع من خلال شبكات الطرق وبناء المستشفيات واستصلاح الأراضي الزراعية والاستزراع السمكي والتنمية الصناعية.



وتابع محمد إسماعيل، صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء يقوم بدور كبير في تطوير الأحياء والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن أهالي القرى الأكثر فقرا في وجدان الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسعى دائما للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لهم.