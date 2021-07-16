برلماني سابق: "حياة كريمة" تستهدف القضاء على الجهل والتطرف (فيديو)

قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق، إن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري تستهدف القضاء على الجهل والتطرف والمرض.





وأضاف إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر في وجدان القيادة السياسية ولن تضيع أبدا بفضل قوة الشعب المصري الذي يقف خلف الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي فاستطاعت مصر دحر الإرهاب في ليبيا وسيناء والشرق الأوسط.



