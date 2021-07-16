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برلماني سابق: "حياة كريمة" تستهدف القضاء على الجهل والتطرف (فيديو)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
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قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق، إن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري تستهدف القضاء على الجهل والتطرف والمرض.

وأضاف إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر في وجدان القيادة السياسية ولن تضيع أبدا بفضل قوة الشعب المصري الذي يقف خلف الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي فاستطاعت مصر دحر الإرهاب في ليبيا وسيناء والشرق الأوسط.

وتابع عضو مجلس النواب السابق، أن مصر انتصرت في الجميع التحديات التي واجهتها، لافتا إلى أن سد النهضة الإثيوبي ستنهي وسيسجل التاريخ ما سطرته الجمهورية الجديدة، مشيدا بحفل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري باستاد القاهرة، وسط حشد كبير من المواطنين موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع رجال الأعمال المشاركين في المبادرة القومية.

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قرى الريف السد الإثيوبي الري المصري

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