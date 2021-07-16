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مختار غباشي: اللجوء للمحافل الدولية في قضايا مثل السد الإثيوبي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:05 ص
بوابة الفجر
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قال دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر حينما لجأت لمجلس الأمن كان بغرض الوصول لأمر تستطيع من خلاله إثوبيا الاستجابة لدول المصب، بالإضافة لرغبة مصر المشاركة في تشغيل السد ومعرفة كم سيستغرق الملء من سنوات.

وأضاف مختار غباشي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ما قيل في جلسات مجلس الأمن من مندوبين وممثلي الدول الكبرى أجمع على العودة للاتحاد الأفريقي لأنه المكان الطبيعي الذي تدور من خلاله طاولة المفاوضات.

وتابع غباشي، "أن المندوب التونسي قدم مشروع لقيام إثيوبيا بتجميد ملء السد الثاني لمدة 6 أشهر ونحاول من خلاله التفاوض"، موضحا أن اللجوء للمحافل الدولية شيء مهم جدا، يعطينا قوة تأييد معنوي لموقفنا القانوني والحقوقي الذي لجأنا لمجلس الأمن من خلاله.

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بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

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