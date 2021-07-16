مختار غباشي: اللجوء للمحافل الدولية في قضايا مثل السد الإثيوبي

قال دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر حينما لجأت لمجلس الأمن كان بغرض الوصول لأمر تستطيع من خلاله إثوبيا الاستجابة لدول المصب، بالإضافة لرغبة مصر المشاركة في تشغيل السد ومعرفة كم سيستغرق الملء من سنوات.





وأضاف مختار غباشي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ما قيل في جلسات مجلس الأمن من مندوبين وممثلي الدول الكبرى أجمع على العودة للاتحاد الأفريقي لأنه المكان الطبيعي الذي تدور من خلاله طاولة المفاوضات.



