محلل سياسي يوضح خطورة السد الإثيوبي على المنطقة.. فيديو

ال الدكتور ياسر شويتة، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي، إن إثيوبيا بها أكثر من 90 قومية عرقية تسببت في نشوب العديد من الصراعات والتوترات داخل البلاد ومع تولى آبي أحمد زادت التطورات تعقيدا قد تنذرا بانهيار أركان الدولة مما يأثر على منطقة القرن الإفريقي.





وأضاف شويتة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ارتفاع حدة الصراعات في إثيوبيا تهدد مصالح جميع الدول في المنطقة، لافتا أن إعلان الحرب على إقليم تيجراي يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في جميع مناطق الدولة، مشيرا إلى أن هناك 1600 حادثة عنف داخل إثيوبيا في عهد آبي أحمد.



