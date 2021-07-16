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مختار غباشي: الملء الثاني لسد النهضة يمثل خطورة لهذه الأسباب
الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:07 ص
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قال دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي يعطيه الأمان ضد أي إجراء يمكن أن يتخذ ضده، لافتا أن التدخل عسكريا سكون مستحيلا لأن ضرب السد يغرق السودان ومن ثم يؤثر على مصر
وأضاف مختار غباشي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إثيوبيا تعاني من الصراعات العرقية بشكل كبير، لافتا أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي استطاع أن يحشد مواطنيه بزعم أنه مشروع قومي وحياة وتنمية للدولة ودول المجاورة لها من خلال إنتاج الكهرباء وتصديرها لهم.
وتابع غباشي، مرحلة التفاوض دون إيقاف الملء بها خطورة لذلك يجب البحث عن حلول بديلة لإنهاء أزمة السد، مشيرا إلى أن مصر حينما لجأت لمجلس الأمن كان بغرض الوصول لأمر تستطيع من خلاله إثيوبيا الاستجابة لدول المصب، بالإضافة لرغبة مصر المشاركة في تشغيل السد ومعرفة كم سيستغرق الملء من سنوات.
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