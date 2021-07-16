مختار غباشي: الملء الثاني لسد النهضة يمثل خطورة لهذه الأسباب

قال دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي يعطيه الأمان ضد أي إجراء يمكن أن يتخذ ضده، لافتا أن التدخل عسكريا سكون مستحيلا لأن ضرب السد يغرق السودان ومن ثم يؤثر على مصر





وأضاف مختار غباشي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إثيوبيا تعاني من الصراعات العرقية بشكل كبير، لافتا أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي استطاع أن يحشد مواطنيه بزعم أنه مشروع قومي وحياة وتنمية للدولة ودول المجاورة لها من خلال إنتاج الكهرباء وتصديرها لهم.



