خبير في القانون الدولي: مجرى نهر النيل يحكمه 13 اتفاقية (فيديو)

قال دكتور ياسر شويتة، خبير في القانون الدولي والمحلل السياسي، إن مجرى نهر النيل يحكمه ما يقرب من 13 اتفاقية، من بينها 8 اتفاقيات وقعتها دول الاستعمار، ومن المفترض أن تضل سارية حتى اليوم، ما لم يكن هناك اتفاقيات جديدة تغيرها.





وأضاف شويتة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن إقليم تيجراي هو جزء من إثيوبيا، وما يحدث ضده من الدولة هو إجراءات انتقامية تعبر عن المعاملة السيئة من الرئيس الإثيوبي ضد إقليم هو جزء من الدولة، وقرار الحكومة الإثيوبية بعدم تمويل إقليم تيجراي يزيد من حدة الصراع داخل الإقليم، وتساهم في اتساع الفجوة السياسية بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيجراي.



