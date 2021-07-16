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محمد موسى: التوترات السياسية تسببت في ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية للإثيوبيين

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:09 ص
بوابة الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الوزير الإثيوبي حاول تخويف المجتمع الدولى من الهجرة غير الشرعية للإثيوبيين بسبب سد النهضة، بسبب هجرتهم لأوروبا والحقيقة أن العامل الأول لهجرة اللاجئين الإثيوبيين هو التوترات السياسية والحروب والنزاعات العرقية والقبلية وجرائم الحرب والجرائم اللي ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام آبي أحمد ضد المعارضين له.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ما يحدث في إقليم تيجراى خير دليل علي هجرة الشعب الأثيوبي، وليس سد النهضة علاقة بالهجرة غير الشرعية.

وتابع أن وزير الري الإثيوبي واصل أكبر تدليس وكذب مثير للسخرية هي أن أثيوبيا ليس لديها مياه كافية وأن المعارضة المواجهة ضد سد النهضة تهدف لحرمان إثيوبيا من حقها في استخدام المياه والحقيقة أن حجم مياه الأمطار في إثيوبيا يصل لأكثر من 950 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وأتم قائلا: إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية وتستهلك أكثر من 84 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، وهذا يفوق حصة مصر والسودان مع بعضهم، وحصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) تصل لحوالي 150 مليار متر مكعب سنويًا وده بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا التي يصل إجماليها 40 مليار متر مكعب سنويًا.

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