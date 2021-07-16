عدلي سعداوي: هناك فرق جوهري بين الأداء المصري والإثيوبي في تنمية البلاد

قال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن هناك فرق جوهري كبير بين الأداء المصري والأداء الإثيوبي، مصر حريصة على علاقاتها الدولية، وعندها كرامتها، وحريصة أيضا على القيم والقواعد الدولية وحسن الجوار والنوايا الحسنة فيما يتعلق بالعلاقات.





وأضاف سعداوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مصر حريصة على إحداث تنمية حقيقية في كل ربوع الوطن، والنهوض بشعبها، وربما هذا هو السبب الرئيسي في حكمة الرئيس السيسي وطول باله مع الإثوبيين، وهو حرصه على مسار التنمية في مصر، وحرصه على إحداث تنمية في الشعوب الأفريقية.



