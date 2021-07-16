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استشاري أسري يوضح أسباب التحرش وطرق ومواجهته (فيديو)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
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قال أيمن محفوظ المحامي والمتخصص في شئون الأسرة والمجتمع، إن مسئولية التحرش تقع على جميع أفراد المجتمع بالكامل، لافتا إلى أن هناك بعض العمانيين والليبراليين هم من يشعلون نار الفتنة مؤكدا أن الدولة تواجه التحرش بقوة.

وأضاف محفوظ خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن هناك قوانين قوية ورادعة ضد من تسول له نفسه بارتكاب جريمة التحرش من أجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وتابع المحامي، التحرش هو نتيجة، ولا يكون بهدف الحصول على منفعة جنسية من طفل أو رجل أو امرأة، وقضايا التحرش اصبت متشابكة.

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