استشاري أسري يوضح أسباب التحرش وطرق ومواجهته (فيديو)

قال أيمن محفوظ المحامي والمتخصص في شئون الأسرة والمجتمع، إن مسئولية التحرش تقع على جميع أفراد المجتمع بالكامل، لافتا إلى أن هناك بعض العمانيين والليبراليين هم من يشعلون نار الفتنة مؤكدا أن الدولة تواجه التحرش بقوة.





وأضاف محفوظ خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن هناك قوانين قوية ورادعة ضد من تسول له نفسه بارتكاب جريمة التحرش من أجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية.



