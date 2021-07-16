أميرة عبيد: الأنظمة الليبرالية تسعى إلى تحطيم أخلاق شباب العالم

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أميرة عبيد: الأنظمة الليبرالية تسعى إلى تحطيم أخلاق شباب العالم
الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:13 ص
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قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن التحرش الجنسي من أصعب الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي ظهرت في مجتمعاتنا الحديثة مع التطور العلمي والثقافي والتكنولوجي، فيدمر الأخلاق والقيم ويفسد الأمان الاجتماعي.
وأضافت عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أنه بعد ابتعاد الإنسان عن العقائد والديانات السماوية، متسائلة هل التحرش ناتج فقط عن التربية ولا هو ثقافة جديدة دخيله علي مجتمعنا العربي بهدف تدمير شبابنا وفتياتنا.
وتابعت أنه بعد تطور الأنظمة الليبرالية المعاصرة التي استهدفت، وما تزال تستهدف تحويل العالم بشساعته الممتدة إلى قرية صغيرة منصهرة اقتصاديا!! واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا.. تستهدف نشر ثقافتها الغربية وقيمها المادية الإباحية التي تسعى إلى تحطيم أخلاق شباب العالم ولاسيما الشباب العربي المسلم.
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