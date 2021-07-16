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أميرة عبيد: الأنظمة الليبرالية تسعى إلى تحطيم أخلاق شباب العالم

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
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قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن التحرش الجنسي من أصعب الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي ظهرت في مجتمعاتنا الحديثة مع التطور العلمي والثقافي والتكنولوجي، فيدمر الأخلاق والقيم ويفسد الأمان الاجتماعي.

وأضافت عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أنه بعد ابتعاد الإنسان عن العقائد والديانات السماوية، متسائلة هل التحرش ناتج فقط عن التربية ولا هو ثقافة جديدة دخيله علي مجتمعنا العربي بهدف تدمير شبابنا وفتياتنا.

وتابعت أنه بعد تطور الأنظمة الليبرالية المعاصرة التي استهدفت، وما تزال تستهدف تحويل العالم بشساعته الممتدة إلى قرية صغيرة منصهرة اقتصاديا!! واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا.. تستهدف نشر ثقافتها الغربية وقيمها المادية الإباحية التي تسعى إلى تحطيم أخلاق شباب العالم ولاسيما الشباب العربي المسلم.

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