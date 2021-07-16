أميرة عبيد: الأنظمة الليبرالية تسعى إلى تحطيم أخلاق شباب العالم

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن التحرش الجنسي من أصعب الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي ظهرت في مجتمعاتنا الحديثة مع التطور العلمي والثقافي والتكنولوجي، فيدمر الأخلاق والقيم ويفسد الأمان الاجتماعي.





وأضافت عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أنه بعد ابتعاد الإنسان عن العقائد والديانات السماوية، متسائلة هل التحرش ناتج فقط عن التربية ولا هو ثقافة جديدة دخيله علي مجتمعنا العربي بهدف تدمير شبابنا وفتياتنا.



