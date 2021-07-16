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أميرة عبيد: باسل الحيني مصرفي محترف يمتلك خبرة مهنية تصل لـ35 عاما

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
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قالت الإعلامية أميرة عبيد إن باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، يعتبر مصرفي محترف، ويمتلك خبرة مهنية تصل لـ35 عاما، منها 25 عاما في مناصب إدارية وقيادية عليا، وخلال مساره الوظيفي الممتد نجح في بناء خبرة واسعة في المجال الاستثماري والمالي.

وأضافت عبيدة خلال تقديم برنامج "هي وهما"، على قناة الحدث اليوم، إن باسل الحيني بدأ مسيرته المهنية في الثمانينات في مصر كمصرفي في بنك "مصر - إيران للتنمية"، ثم انتقل في منتصف الثمانينات للشركة العربية للاستثمارات البترولية في المملكة العربية السعودية، وتدرج في العديد من المناصب حتى أصبح رئيسًا لقطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابعت، أن باسل الحيني يمتلك مهارات فنية عالية ومتطورة، مكنته من تحقيق سجل حافل من الإنجازات الملموسة، موضحة أنه محاضر معتمد في المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري، والمعهد المصرفي والمالي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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