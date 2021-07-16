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بعد اتهامه باختطافها.. والد الطفلة تمارا يروى تفاصيل حبسه 25 يوما
الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:16 ص
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روي علاء إبراهيم والد الطفلة تمارا نجلته والمهتم باختطافها معاناة إثبات نسبها بعد أن تقدم اتهمه أحد المواطنين باختطافها.
وأضاف والد الطفلة تمارا خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: قمنا بإجراء تحليل DNA لإثبات برأتنا وظهرت نتيجة التحاليل بعد 25 يوما قضيناها داخل أسوار السجن.
وتابع: شقتي تعرضت للسرقة أثناء فترة احتجازي أنا وأسرتي في قسم الشرطة، لافتا أنه ذهب لإنقاذ زوجته من السوق فوجد تجمع الأشخاص حولها في محاولة لنزع الطفلة منها، وبسبب معرفة أحد الأشخاص بهم استطاعوا العودة لمنزلهم.
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