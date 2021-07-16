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مسعى جديد للبعثة الأممية في ليبيا لإنهاء الخلاف حول الانتخابات

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أنها تعقد اجتماعا افتراضيا للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول الانتخابات المقبلة.

وقالت البعثة في بيان لها أمس الخميس إن الاجتماع، المقرر عقده يومي الجمعة والسبت، يأتي بناء على ما "اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا في 2 يوليو، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام".

وذكّر البيان بأنه "تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة".

وأكدت البعثة على أنها "تتطلع إلى اجتماع بناء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021".

وكان المبعوث الأممي رئيس بعثة الدعم إلى ليبيا يان كوبيش قد أكد أمس في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ليبيا في الموعد المحدد لها، لتجنب عودة البلاد إلى دوامة العنف والفوضى

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